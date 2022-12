Cna iblea a Roma per l’elezione del nuovo segretario nazionale

Una delegazione della Cna territoriale di Ragusa, composta dal presidente Giuseppe Santocono, dal segretario Carmelo Caccamo, da Carmela Di Pasquale in qualità di componente dell’assemblea nazionale e con la qualificata presenza del vicepresidente nazionale Pippo Cascone, ha preso parte ai lavori dell’appuntamento romano in cui la direzione nazionale della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa ha eletto Otello Gregorini a nuovo segretario generale della Cna. Gregorini, 63 anni, in Cna dal 1980, è dal febbraio 2009 responsabile nazionale Politiche dell’adesione e dal 2014 segretario regionale delle Marche. Subentra a Sergio Silvestrini, che lascia l’incarico dopo 42 anni in Cna di cui 15 come segretario generale. “La Cna territoriale di Ragusa – spiegano Santocono e Caccamo – ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro a Gregorini che sarà chiamato a rinnovare i valori della Cna e a guidare la confederazione nel processo di modernizzazione del tessuto produttivo e della rappresentanza. Allo stesso tempo abbiamo ringraziato Sergio Silvestrini che ha impresso alla nostra confederazione un passo nuovo, proiettandola ai vertici della rappresentanza nazionale. Per la Cna, davvero un momento storico che ci dovrà ulteriormente proiettare ad affrontare al meglio le sfide future. Per quanto ci riguarda, come Cna territoriale di Ragusa, siamo pronti a raccogliere le sollecitazioni e a trasferirle nella maniera più consona al nostro ambito locale”.

