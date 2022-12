Il modicano Nino Scivoletto The Chocolate Way ospite a ChocoLART

Il Presidente dell’Associazione The Chocolate Way ha partecipato nei giorni 2 e 3 dicembre, quale ospite speciale, alla edizione 2022 dell’evento ChocoLART a Tübingen.

L’evento si è svolto in un contesto di straordinaria bellezza, la piazza del centro storico di Tubingen che meriterebbe certamente il riconoscimento quale Patrimonio Unesco.

Il Presidente Scivoletto, ospite del Socio Italiano presente all’evento, Fausto Ercolani titolare dell’Azienda L’Artigiano Perugino, è stato accolto dagli organizzatori della manifestazione, peraltro soci di The Chocolate Way, Sophia Roussou e Hans – Peter Schwarz, con i quali è stato definito un progetto di gemellaggio tra ChocolART e Chocomodica a partire dal 2023.

Il Presidente Scivoletto ha incontrato anche Dorte Schetter, titolare della Azienda Dorte’s Torten & Marzipan Atelier , socia di The Chocolate Way, presente con il proprio stand a ChocolArt

Sabato 3 dicembre il Presidente Scivoletto ha incontrato il Sindaco di Tubingen, Boris Palmer, e insieme hanno visitato il padiglione che ospitava The Chocolate WAY, e una azienda italiana produttrice di cioccolato di Modica IGP, Nacrè, presente con un proprio stand.

Con il Sindaco Palmer sono stati affrontati vari temi legati, sia alla promozione del Cioccolato, che alla organizzazione degli eventi; a proposito di quest’ultimi , e con riferimento alla emissione zero di CO2 , è stata molto apprezzata l’esperienza di Chocomodica2019, occasione nella quale sono stati piantati nuovi alberi per compensare il danno provocato dalle emissioni di CO2 provocate dall’evento.

Il Sindaco Palmer ha accolto con favore la proposta lanciata da Scivoletto di gemellare i due eventi ChocolArt di Tubingen e Chocomodica di Modica e di avviare le procedure per gemellare le due città. A tale proposito Scivoletto ha invitato a Modica il Sindaco Palmer per Chocomodica 2023, invito che il Sindaco di Tubingen ha accettato.

Al Sindaco di Tubingen, Scivoletto ha donato: il libro di Grazia Dormiente “Il primato del cioccolato di Modica”;

il libro del Prof. Hans Josef Hortheil “Die Insel der Dolci”, un viaggio nel patrimonio dolciario della Sicilia, del quale libro la copertina è dedicata al Maestro Ignazio Iacono fotografato nel “Dammusu ro ciucculattaru” , e al cui interno è contenuta la famosa citazione immortalata nel disciplinare del cioccolato di Modica Igp: “grande è lo stupore quando degusto il Cioccolato di Modica perché improvvisamente si gustano sulla lingua i cristalli di zucchero: come un mulinello di semi scivolano sulla lingua da una parte all’altra…”.

il folder con la card filatelica edizione limitata e numerata, contenente il francobollo dedicato al cioccolato di Modica IGP, con l’annullo del 15 ottobre 2020;

il decalogo di The Chocolate Way in lingua inglese e tedesca, e l’immancabile barretta dedicata alla manifestazione.

Dopo l’incontro con il Sindaco, il Presidente Scivoletto , presenti Sophia Roussou e Hans – Peter Schwarz , ha svolto un incontro tecnico con la dirigente del Turismo – Marketing e Cooperazione del Comune di Tubingen, la dottoressa Claudia Rist, con la quale sono state definite le strategie più utili per la concreta realizzazione di itinerari del cioccolato, legati alle manifestazioni più significative che si svolgono in Europa, a partire da quelle in programma in Germania, Spagna e Italia.

In tale direzione si è assunto impegno di valutare il coinvolgimento di uno o più tour operator specializzati, per la elaborazione di veri e propri pacchetti viaggio a tema cioccolato.

L’incontro tecnico si è svolto presso la struttura Bartista di proprietà di Gaetano Randone ,italiano e di origine siciliana, che da decenni vive a Tubingen.

Il Presidente Scivoletto, durante la missione in Germania è stato assistito da Johanna Segebrecht interprete di elevatissima professionalità.

Salva