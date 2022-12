Buscema (Italia Viva Ragusa) a Milano per sancire federazione con Azione di Calenda

Anche la coordinatrice provinciale di Italia Viva Ragusa, Marianna Buscema, ha partecipato all’ottava assemblea nazionale del partito a Milano che ha sancito la federazione con Azione. Un momento importante per definire le dinamiche politiche del prossimo futuro. “E’ stato, di certo – dichiara Buscema – uno dei congressi più importanti di questi ultimi anni. Si apre ufficialmente un nuovo percorso, che poi verrà definito nei prossimi giorni in termini di accordo tra Calenda e Renzi, con il primo che rimarrà il leader di questa federazione. L’anno che si sta per aprire ci vedrà al lavoro per creare questo nuovo partito mentre poi l’ufficializzazione sarà prevista entro la fine del 2023. Siamo fiduciosi che Italia Viva e Azione, che io ormai considero una nuova casa, riescano a diventare la nuova visione politica della società italiana e a intercettare tutte le nuove esigenze che la stessa manifesta per riportare al centro le tematiche più impellenti che riguardano i cittadini a cui è fondamentale fornire risposte efficaci sulle questioni più scottanti”. Buscema ha fatto parte della delegazione siciliana guidata dal senatore Davide Faraone.

Salva