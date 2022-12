Giarratana. Le donne portano a spalla la statua dell’Immacolata

Per i festeggiamenti in onore dell’Immacolata Concezione questa mattina i giarratanesi hanno vissuto un particolare momento con una speciale processione. Dopo la messa solenne tenutasi in chiesa Madre, le donne si sono fatte carico di portare a spalla la statua dell’Immacolata durante il corteo che ha preso il via poco dopo mezzogiorno e che si è snodato per le vie del paese. Quindi, la statua dell’Immacolata è stata portata all’interno della chiesa di San Bartolomeo per un momento di preghiera. La processione, poi, guidata dal parroco, il sacerdote Francesco Mallemi, è proseguita sino alla chiesetta della Madonna delle Grazie. E anche qui un altro momento di preghiera. Sul finire, il rientro in chiesa Madre dove è stato cantato il Te deum.

