Ragusa-Catania, Dipasquale: “Nuova buona notizia, si va avanti”

“Il tempo che ci separa dall’apertura dei cantieri per la realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania si accorcia sempre di più e la pubblicazione delle graduatorie per i lavori è un’ulteriore conferma che l’iter procede sempre più speditamente”. Così l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, commenta positivamente la notizia sulla pubblicazione delle graduatorie e aggiunge: “Si va avanti, evidentemente, e ciò è una risposta per tutti quei disfattisti che non credevano né al finanziamento dell’opera né alla sua fattibilità. La realizzazione della Ragusa-Catania sarà patrimonio del territorio, è chiaro, ma vanto di tutti coloro i quali si sono adoperati per ottenere i fondi, lavorando ai progetti, seguendo le carte nei vari uffici”.

“I lavori per l’autostrada, lo ricordo – conclude Dipasquale – sono stati suddivisi nel progetto in quattro lotti diversi in modo da lavorare contemporaneamente su più fronti ed essere rapidi. All’avvio dei cantieri, ormai, manca pochissimo”.

Salva