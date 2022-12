Scicli, pubblicato il programma Natale è…

Presentato ieri sera a palazzo Spadaro il programma del Natale 2022 del Comune di Scicli. Un lavoro che ha riguardato tre assessorati, il Bilancio, retto da Cettina Portelli, la Cultura, retto da Elio Tasca, e il Folclore, retto da Gianni Falla.

Alla presenza del sindaco Mario Marino gli assessori Tasca e Falla hanno illustrato il calendario di manifestazioni che partono l’8 dicembre 2022 per terminare il 7 gennaio 2023.

Il sindaco ha esordito sottolineando l’apprezzamento per le luminarie natalizie, che tanto consenso hanno raccolto fra cittadini, commercianti e associazioni, mentre l’assessore Tasca ha ribadito il metodo usato in estate, di collaborazione fra pubblico e privato, laddove i commercianti hanno dato il loro fattivo contributo agli eventi.

E’ toccato all’assessore Gianni Falla scendere nello specifico del programma.

L’attesa è concentrata sulla Villa di Babbo Natale, un villaggio dei giochi destinato ai bambini, a Villa Penna, con tanto di cannoni sparaneve e personaggi Disney in carne e ossa.

Saranno tremila gli studenti delle scuole che visiteranno il villaggio, molti provenienti da tutta la provincia. Nello staff di animazione anche ragazzi con differenti abilità e personale della Casa delle Culture, in una dimensione di integrazione e condivisione.

Nella Villa di Babbo Natale, mercatini artigianali, Luna park e zucchero filato.

Il 31 dicembre torna la festa in piazza Italia per dire addio al nuovo anno e salutare il 2023.

E proprio in piazza Italia sorgeranno i mercatini natalizi.

Appuntamenti anche nelle borgate e filodiffusione in paese in orari stabiliti.

