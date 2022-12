Modica Calcio. Gli ultras e l’attaccamento alla città

Modica è una grande città che ha tantissime caratteristiche e pregi per i quali ci possiamo vantare: patrimonio artistico, molti personaggi storici a livello culturale in primis il Campailla. Sappiamo bene inoltre che grazie alla lungimiranza del compianto Franco Ruta è famosissima anche per il cioccolato.

La città della Contea oltre ad avere tutte queste ricchezze ha un’altra grande ricchezza di cui vi voglio parlare.

Sin dalla fondazione, nel 1932, il Modica calcio, seppur abbia militato sempre in categorie inferiori, ha avuto sempre un ampissimo e affiatatissimo gruppo di tifosi che l’hanno sostenuta. Il gruppo ultras di Modica da sempre ha avuto una grandissima particolarità: non si è limitato soltanto a sostenere la squadra calcistica, ma ha fatto di tutto affinché venisse coinvolta l’intera popolazione non solo a livello sportivo. Come sappiamo da sempre Modica ha distinto la popolazione tra figli e figliastri, con la sua malignità ha permesso anche il suicidio di imprenditori. Tutti noi dovremmo avere questo rimorso sulle nostre coscienze. A tal proposito, il gruppo ultras sta organizzando un grande evento per giorno 18 dicembre, in occasione del terzo anniversario di morte del compianto Antonio Aurnia.

Spero tanto che i cittadini modicani non vorranno dimenticare anche da morto chi non hanno saputo aiutare e sputtanato in vita. Più avanti darò maggiori dettagli su codesta iniziativa. Ma adesso, in questo mio scritto, ho voluto sottolineare ancora una volta l’affiatamento di questo gruppo e la massima coesione che riescono a formare con tutta la cittadinanza.



Nele Vernuccio

Salva