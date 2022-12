Ragusa. Partecipata conferenza – aggiornamento ieri in Questura

Ieri a Ragusa, presso la Sala Raciti della Questura ha avuto luogo una conferenza sulla tematica “I minori fragili: i diritti negati” dedicata alle tematiche minorili, a cui hanno partecipato relatori di elevato spessore nell’ambito delle proprie competenze professionali.

Dopo i saluti istituzionali della Presidente Distrettuale FIDAPA Distrettuale BPW Italy, Carmela Lo Bue, i saluti istituzionali del Prefetto di Ragusa, . Giuseppe Ranieri, i saluti di indirizzo del Questore di Ragusa, Pinuccia Albertina Agnello, hanno avuto inizio i lavori con gli interventi di qualificati relatori, moderati dalla Antonella Galuppi.

Diversi i temi trattati, nell’ambito della problematica riguardante i minori: l’ Avvocato Claudia Parrino, di “Donne a Sud” , si è intrattenuta su il “ruolo del tutore e del curatore speciale nella tutela dei minori fragili”; la Direttrice dell’U.E.PE. Ragusa, Rosaria Ruggieri che, forte dell’esperienza professionale nell’ambito minorile acquisita negli anni, si è soffermata su “La devianza giovanile: fattori di rischio, sanzioni penali e prospettive di recupero”; il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Portella della Ginestra” di Vittoria, D.ssa Daniela Mercante, ha affrontato la tematica “Sostenere chi è fragile: a che punto è la scuola”; il Dirigente del Consultorio1 di Ragusa, Psicologa Barbara Iacono, si è intrattenuta sul delicato tema dal titolo “quando l’indicibile viene raccontato. La rivelazione dell’abuso in sede di audizione”; infine, Anna Chessari la volontaria dell’Associazione Meta Cometa di Vittoria, è intervenuta su “Il Diritto del minore ad avere una famiglia”.

La conferenza, organizzata dalla FIDAPA Distrettuale della Sicilia, in collaborazione con l’Asp 7 di Ragusa e il Centro Antiviolenza “Donne a Sud”, con il contributo della Questura di Ragusa che ha messo a disposizione la sala conferenze per consentire agli Operatori di Polizia di partecipare ad una giornata di addestramento sulla tematica di settore e ospitare rappresentanti dell’Asp, psicologi, assistenti sociali e socie della FIDAPA, guidate dalla Referente Distrettuale Fidapa task force Violenza, Antonella Ragusa.

Un nutrito numero di poliziotti che svolgono servizio presso gli Uffici della Questura – Divisione Anticrimine e Squadra Mobile, e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Vittoria, Comiso e Modica, hanno avuto la possibilità di approfondire la delicata materia e acquisire informazioni utili nell’ottica del costante aggiornamento professionale.

Hanno partecipato alla giornata di formazione anche militari del Comando dell’Arma Carabinieri accompagnati dal loro Comandante Provinciale.

