Ragusa. Festa dell’Immacolata. Ci saranno vescovo e sindaco

Manifestazioni religiose a Ragusa in onore di Maria Santissima Immacolata. Domani, a Ibla, nella chiesa di San Francesco all’Immacolata, giorno di vigilia che, come ogni anno , sarà caratterizzato dalla recita dell’atto di affidamento della città di Ragusa. Questo il programma: alle 16 la recita del Rosario, le litanie cantate e il canto dello stellario; alle 17 la santa messa animata dall’Unitalsi, sottosezione di Ragusa. Alle 18 la solenne celebrazione dei Primi Vespri, presieduti dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, e la recita dell’atto di affidamento della città all’Immacolata da parte del sindaco, Giuseppe Cassì. Saranno presenti le autorità civili e militari della città e della provincia di Ragusa. La celebrazione sarà animata dalla Schola cantorum diretta da Salvatore Tribastone, all’organo il maestro Luca Occhipinti. Alle 19 l’inaugurazione del presepe, presso l’ex chiesa di Sant’Antonino, a cura dei giovani e giovanissimi della parrocchia. Alle 21, poi, ci sarà la consegna della croce dell’icona di Maria Salus Populi Romani in preparazione della XXXVIII Gmg e dal duomo di San Giorgio processione aux flambeaux (fiaccolata) verso la chiesa dell’Immacolata. Al termine della processione, incontro di preghiera dal titolo “Con Maria Immacolata camminiamo incontro a Cristo”. Giovedì, solennità dell’Immacolata concezione, le sante messe sono in programma: alle 8, alle 9, alle 10, alle 11 e alle 12. Alle 10 ci sarà il VI trofeo Maria Ss. Immacolata di ping pong e calcio balilla presso il centro di accoglienza di piazza Chiaramonte a cura del Csi di Ragusa. Alle 17 la santa messa solenne con adesione, impegno e tesseramento degli iscritti dell’Azione cattolica delle parrocchie San Giorgio e San Tommaso apostolo, animata dalla Schola cantorum diretta da Salvatore Tribastone, all’organo il maestro Luca Occhipinti. Alle 18 la solenne processione con il simulacro di Maria Santissima Immacolata.

