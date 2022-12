Nel nuovo volume “Arte in Sicilia” in copertina anche Modica

È in libreria il nuovo volume “Arte in Sicilia” – dalle origini al Novecento, di Sergio Troisi, edito da Kalòs di Palermo.

Nella copertina sono riprodotti particolari di alcuni monumenti più significativi della Sicilia edificati in vari periodi storici- artistici.

Nel basso della foto di copertina è raffigurata una stupenda inquadratura del Duomo di San Giorgio di Modica.

Il volume è di 740 pagine ed è “articolato secondo una struttura cronologica in tredici capitoli”.

Esso si sofferma non soltanto sulle opere d’are già note, ma tratta in ugual misura tanti altri siti meno conosciuti al grande pubblico.

