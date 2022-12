Zecchino D’oro. Ricevuta dal Sindaco di Ragusa la piccola Eleonora Busacca

Prima di partire per Bologna per partecipare al 65° Zecchino d’oro, la piccola Eleonora Busacca, 6 anni da poco compiuti, è stata ricevuta dal sindaco di Ragusa Peppe Cassì.

A giugno ha superato due selezioni a Bologna ed è stata scelta quindi come solista. Le hanno assegnato una canzone scritta da Gianfranco Fasano e Antonio Buldini che si intitola “L’Acciuga Raffreddata”.

La canzone e il video si possono visualizzare e condividere su YouTube.

La trasmissione del 65° Zecchino d’Oro andrà in onda su Rai Uno il 22/23/24 Dicembre.

Salva