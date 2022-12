Pallamano, in campo Under 15 e l’Under 17 della KeyJey Ragusa

Prime gare in campionato per l’Under 15 e l’Under 17 della KeyJey Ragusa. Il primo gruppo è stato di scena a Scicli contro i parigrado locali mentre l’U17 ha giocato ad Avola. In entrambi i casi due pesanti sconfitte, almeno per quanto riguarda il risultato finale, ma ampiamente giustificate dal fatto che si tratta di due formazioni nuove di zecca, formate da giovani che non avevano mai disputato gare di pallamano e che, dunque, sono assolutamente in crescita e a cui la società ragusana intende fornire il proprio contribuito in termini di conoscenza per consentire il loro progredire in avanti. “Per noi – dicono dalla KeyJey Ragusa – una grande soddisfazione. In primo luogo, perché i ragazzini si sono divertiti ed è un aspetto che merita di essere messo senz’altro in evidenza. Poi, perché stiamo parlando di nuovi tesserati che fanno crescere l’interesse per questo sport nella nostra città e, al di là dei risultati contingenti, gettano le basi per un futuro che speriamo possa essere sempre più luminoso. Grazie a tutti loro e alle loro famiglie per l’impegno che hanno profuso nella circostanza e per quello che metteranno nelle gare a venire”.

