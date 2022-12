M5S Ragusa. Altro palo della pubblica illuminazione caduto a Passo Marinaro, tragedia sfiorata

E’ il secondo palo della pubblica illuminazione caduto nel giro di una settimana. E, proprio per quanto riguarda quest’ultimo, si stava sfiorando la tragedia. Visto che è arrivato a un passo dal prendere in pieno un’auto in transito.

E’ il senso della denuncia che arriva dal capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, che chiede all’Amministrazione comunale di Ragusa di attivare il prima possibile degli interventi di verifica e, qualora necessario, di sostituzione dei pali esistenti e che rischiano di finire ulteriormente a terra. “Tra l’altro – chiarisce Firrincieli che ha raccolto le lamentele dei residenti – Passo Marinaro è stato interessato, settimane fa, dall’attivazione di interventi che avevamo richiesto per quanto riguarda la creazione del canale di deflusso delle acque meteoriche. Sarebbe opportuno che nel contesto della definizione di queste azioni, si provveda ad avviare pure l’urgente opera di revisione dei pali della pubblica illuminazione. Non vorremmo che si ripetessero episodi simili che potrebbero causare altri disagi. Speriamo che la risposta da parte del Comune possa essere il più sollecita possibile”.

