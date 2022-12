Attività fiscali e convegni formativi. Bilancio dell’Ordine dei commercialisti

Con il corso sugli effetti del nuovo codice della crisi d’impresa sulla revisione legale ed il controllo sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, l’Ordine dei commercialisti di Ragusa ha concluso la stagione 2022 con un bilancio positivo in termini di attività e formazione. Di rilievo i temi affrontati durante l’anno, con ospiti e relatori esperti del settore. Non ultimo l’incontro con il giornalista del sole 24 ore Dario Deotto, in cui si è parlato di Metaverso e criptovalute. A seguire il confronto sul tema della revisione legale insieme alla docente universitaria Elisa Rita Ferrari ed i commercialisti etnei Maurizio Stella e Dario Giuffrida.

“L’Ordine – dichiara il presidente Maurizio Attinelli – ha avuto il piacere e l’onore di ospitare professionisti e colleghi di assoluto spessore. Non ultimo uno dei massimi studiosi in ambito fiscale come Dario Deotto. L’evento – che si è svolto la scorsa settimana – ha fatto registrare grande partecipazione e interesse fra i presenti, in merito ad un tema, quello del metaverso, più che mai di interesse attuale. Ci tengo a ringraziare – aggiunge Attinelli – l’intero l’intero Consiglio Direttivo composto dai colleghi Francesca Mazzola, Pippo Antoci, Michelangelo Aurnia, Patrizia Caccamo, Carla Occhipinti, Pietro Affè, Sonia Mallia, Pino Rosa, Sergio Cassisi e Bruno Sallemi, per aver creduto opportuno aprirsi alla conoscenza di questa realtà virtuale, parallela e innovativa. Una stagione ricca di impegni e compiti professionali che l’intero gruppo è riuscito a concludere con il massimo delle attenzioni”.

