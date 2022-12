P.G.S. Sicilia. Le scuole e gli oratori dei Salesiani in campo

Grazie alla sinergia tra le Polisportive Giovanili Salesiane di Sicilia e l’Ispettoria Salesiana Sicula si è dato vita a un nuovo format sportivo a livello regionale. All’interno della manifestazione “Don Bosco Cup 2023”, riconosciuta di interesse nazionale dal Coni, si sta realizzando il campionato regionale riservato al settore scolastico e agli oratori salesiani.

“L’idea di questo campionato – spiega Massimo Motta – nasce dalla voglia di creare sempre più sinergia nel territorio con i Salesiani che in diverse parti dell’Isola gestiscono scuole e oratori. Si tratta di sei appuntamenti intensi ed entusiasmanti, in cui al centro ci saranno i giovani che frequentano le case salesiane e non solo”.

Il campionato indetto, viene sviluppato nella formula del concentramento, e questo permette alle squadre richiedenti di poter fare richiesta di iscrizioni in qualsiasi momento e così vivere un’esperienza dall’alto livello sportivo e umano. Il campionato si rivolge attualmente al settore calcio a 5 categorie under 19 maschile.

Il primo concentramento, dei sei previsti, si è svolto lo scorso 3 dicembre 2022 e ha visto la partecipazione della PGS Villaurea di Palermo, della PGS Virtus di Catania e della PGS Ranchibile di Palermo. Un intenso pomeriggio di gare all’Oratorio Salesiano di Cibali a Catania, hanno aperto i giochi le due squadre palermitane con un interessante derby rosanero, a seguire il triangolare ha visto scendere in campo anche la compagine catanese.

Il prossimo appuntamento è previsto il 7 gennaio 2023 dove si uniranno compagini di altri oratori dell’Isola.

Don Alberto Anzalone, delegato della Pastorale Giovanile per i Salesiani di Sicilia, afferma: “l’iniziativa è il punto di inizio di quanto costruito in questi ultimi due anni insieme al comitato regionale delle PGS in Sicilia, attraverso il campo estivo Joga Bonito che ha visto coinvolti i ragazzi del MGS (movimento giovanile salesiano). Per noi è un immenso piacere poter avvalerci della collaborazione delle PGS e di tanti salesiani amanti dello sport, per fare del bene ai giovani che frequentano le nostre case salesiane”.

