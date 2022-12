Scicli. Contrassegno auto disabili, secondo caso di abuso

Continuano i controlli della Polizia Locale di Scicli sull’uso improprio del contrassegno per disabili.

Nel corso di un servizio mirato a verificare il corretto uso del contrassegno, gli agenti hanno rilevato un’auto sostata in uno stallo per disabili, che esponeva un tesserino di un soggetto ricoverato in una casa di riposo.

Dopo aver verificato che il titolare del contrassegno in quel momento si trovava nella struttura per anziani a diversi chilometri di distanza dal luogo in cui era sostata l’autovettura, la pattuglia procedeva ad elevare la sanzione prevista dal codice della strada.

La sanzione prevista è da euro 168 a euro 672, oltre alla decurtazione di sei punti sulla patente.

