Monterosso. Progetto per contrasto a bullismo e a cyberbullismo

L’Istituto “Luigi Capuana” di Giarratana e Monterosso Almo ha partecipato con i docenti Corallo, Micieli, Santoro e Schembari, al ciclo di incontri formativi previsti dal progetto “Azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo”.

Il percorso ha visto l’attivazione di percorsi formativi e laboratoriali per alunni, nelle varie scuole della rete provinciale; promozione di accordi interistituzionali per l’individuazione e la formazione di docenti; coinvolgimento delle famiglie attraverso seminari informativi e divulgativi. Hanno collaborano Enti e Associazioni (Polizia Postale, Equipe territoriale, Associazione “Meter”, Esperti in materia di Bullismi).

