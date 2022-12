Festa dell’Immacolata presso la chiesa di San Pietro a Modica

Torna, dopo gli anni della pandemia, la festa della Immacolata presso la Chiesa Madre di San Pietro Apostolo a Modica. La ricorrenza è l’occasione per recuperare, pur in uno stile sobrio, la tradizionale festa della Vergine alla quale è intitolata la chiesa stessa e che è stata nel passato un appuntamento immancabile per la comunità parrocchiale e cittadina. Il programma, dal suggestivo titolo “La Pace è Donna”, prevede il triduo di preghiera e riflessione nei giorni 6, 7 e 8 dicembre. La Celebrazione Eucaristica del 6 e del 7 dicembre sarà presieduta dal neo-parroco, Don Giuseppe Stella, alle 8.30; alle 19.30 del 6 dicembre sarà proiettato presso la Domus S. Petri il film “E ora dove andiamo” di Nadine Labaki sul ruolo delle donne nei conflitti religiosi del Medio Oriente. Alle 19.00 del 7 dicembre avrà luogo l’esposizione del SS. Sacramento e a seguire la celebrazione comunitaria dei Primi Vespri della solennità con la testimonianza di suor Dorina Tadiello sulla sua esperienza con le donne dell’Africa. La giornata dell’8 dicembre sarà aperta dalla Celebrazione Eucaristica della solennità alle 10.30, con la presenza di tutti i bambini del catechismo e delle loro famiglie e con la benedizione dei Bambinelli che saranno deposti nei presepi domestici; la Celebrazione Eucaristica delle 18.30 chiuderà la giornata di festa.

