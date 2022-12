Incidente mortale sulla Ispica-Rosolini. Vittima un rumeno

Un rumeno di 44 anni è rimasto vittima del tragico incidente stradale verificatosi nella notte tra venerdì e sabato sulla Ispica-Rosolini. L’uomo camminava a piedi ai bordi della provinciale, quando è stato investito da un’autovettura condotta da un ispicese. Per il 44enne non c’è stato nulla da fare: dopo il violento impatto è stato trascinato sull’asfalto per alcuni metri. Pare che il guidatore non si sia accorto del pedone a causa dell’oscurità, anche se dovranno essere gli accertamenti a stabilire l’esatta dinamica. All’arrivo dei medici a bordo dell’ambulanza del 118, la vittima era già priva di vita. Il corpo è stato, dunque, direttamente trasportato nella camera mortuaria a Ispica.

Salva