Calcio, Eccellenza. Modica-Taormina scontro al vertice

“Contro il Taormina, sarà un banco di prova davvero importante. Loro, l’Igea e il Siracusa erano le grandi favorite della vigilia e la classifica dimostra che i nostri avversari di domani, non sono in posizione ‘nobile’ a caso”. Questa l’analisi dell’allenatore del Modica, Giancarlo Betta, alla vigilia dello scontro al vertice col Taormina, che si giocherà, dalle 15, al “Vincenzo Barone”, che per l’occasione disporrà della Tribuna B, riservata alla tifoseria ospite. “Hanno una squadra di ottimo livello in ogni reparto – aggiunge il tecnico – con un potenziale offensivo di fattura egregia, fatta da calciatori che hanno vinto i campionati e sono abituati a vincere. Se qualche volta sono incespicati, è perché questo, è un campionato dove ogni partita va giocata, che non ti consente distrazioni e che è fatto da squadre capaci, anche quelle delle retrovie di classifica. Abbiamo lavorato bene questa settimana e, a parte gli infortunati ‘di lungo corso’, gli altri stanno bene. Chi ha avuto qualche acciacco, è sulla via del completo recupero. Questo di Eccellenza girone B, è un campionato parecchio competitivo; dobbiamo continuare a restare agganciati al treno dei migliori. Il mercato può alterare gli equilibri e domani le prime 6 saranno impegnate in scontri diretti fra loro. Tutto questo, appunto, alla vigilia della sessione invernale del mercato. Ci sono tre partite da qui alla fine del girone di andata e alla sosta e dobbiamo affrontare con piglio e concentrazione massima”.

Giancarlo Betta ha convocato:

Portieri: Incatasciato, Giuseppe Misseri;

Difensori: Agosta, Aquino, Butera, Carpinteri, La Cognata, Musso, Sigona, Scrugli, Vindigni;

Centrocampisti: Coria, Salvatore Misseri, Prezzabile, Riela, Sangarè;

Attaccanti: Agodirin, Falco, Lorenzo, Pandolfo.

