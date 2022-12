Ispica. Percorso di formazione a Lucca per plesso Sant’Antonio

Anche L’Istituto “Leonardo da Vinci” di Ispica partecipa a Lucca al percorso di formazione “Borgo Giusto – Laboratorio di Paesologia e Immaginazione Creativa”.

A rappresentare l’istituto ispicese è l’insegnate Giusi Rivetta della scuola dell’Infanzia – Plesso Sant’Antonio che, insieme ad altre 43 docenti di ogni ordine e grado selezionati in ambito nazionale, avrà l’occasione di vivere una duplice esperienza di co-progettazione. I docenti avranno modo infatti di sperimentare sia l’esperienza formativa dell’Outdoor Learning (mappatura ed esplorazione partecipata di luoghi, in questo caso di un borgo antico situato in provincia di Lucca) che quella del Challenge Based Learning (esercizio di immaginazione creativa per sperimentare soluzioni utili in risposta a sfide e problemi attuali delle società).

“Borgo Giusto” è così un laboratorio cross-disciplinare che indaga il rapporto tra arte, scienza e territorio per conoscere i luoghi e creare nuove possibili visioni spaziali. Tutti i partecipanti saranno chiamati a mappare con alcuni strumenti innovativi un borgo (geo-mapping), trasformando poi i dati territoriali raccolti in una produzione artistica contemporanea (future artwork). Nella seconda parte della formazione, prevista nel periodo gennaio-aprile 2023, saranno effettuati dei laboratori diffusi all’interno di alcune scuole dell’infanzia partecipanti, con il potenziale coinvolgimento di altre scuole dei territori di riferimento. A Ispica, il quartiere Cartidduni, sarà il luogo oggetto del laboratorio e dell’applicazione pratica della formazione su Paesologia e Immaginazione Creativa.

