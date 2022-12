Scicli, lunedì mattina i funerali di Moreno Frasconi

I funerali del 46enne sciclitano Moreno Frasconi si celebreranno lunedì prossimo, nella Chiesa del Santissimo Salvatore, al quartiere Jungi, alle 10. L’uomo, che lascia la moglie e due figli, venerdì scorso è rimasto ucciso a seguito di un incidente della strada autonomo avvenuto in Via Madame Curie, nella frazione di Bruca a Scicli. Era in sella alla sua moto Ducati, quando, per cause da accertare, ne ha perso il controllo, schiantandosi prima contro un muro e poi contro un palo della luce, Il veicolo è stato sequestrato dalla polizia municipale.

foto novetv

Salva