Proclamato sciopero degli operatori ecologici di Modica per il prossimo 13 dicembre. L’annuncio arriva dalla Cgil e dalla Fiadel CSA. Il personale dell’impresa IGM si fermerà per l’intera giornata giacchè la società è stato corrisposto il 70% della mensilità di ottobre, peraltro in ritardo, mentre non ci sono certezze per le prossime.

