Ispica, al via la XXV edizione del presepe Vivente

Tutto pronto per la XXV edizione del Presepe Vivente di Ispica , organizzato dalla PromoEventi, col patrocinio di Assemblea regionale Siciliana, Libero Consorzio di Ragusa, Amministrazione Comunale ed il supporto logistico della ProLoco Spaccaforno, che si terrà nello scenario suggestivo delle grotte site a ridosso del centro storico nei giorni 18, 25, 26, dicembre 2022 e 1, 6 e 8 gennaio 2023 dalle 16,30 alle 20,30, e che ogni edizione attira migliaia di visitatori da tutta l’Isola.

Confermata l’ambientazione dell’itinerario rupestre a ridosso dell’archeologica di Ispica, nell’antica Spaccaforno. costituita da grotte millenarie, in parte naturali ed in parte scavate dalla mano

dell’uomo.

Lo spettacolo propone teatro, musica ed antichi mestieri, tra cultura siciliana ed archeologia, con sei date complessive, sette scene teatrali intervallate da 40 mestieri tradizionali ambientati negli antichi antri rupestri, un km e mezzo di percorso animato da 130 figuranti, che culmina nell’ “Anfiteatro della Natività”, il grande teatro di pietra, che si apre ad arco davanti agli spettatori, dove, al termine di un percorso geologico, storico, artistico e naturalistico della durata di un’ora e mezza, Giuseppe e Maria duetteranno in dialetto siciliano antico.

“Il Presepe vivente di Ispica – spiegano gli organizzatori Promoeventi Di Rosa, Di Martino e Spataro – compie quest’anno 25 anni. Un traguardo che ci stimola ad allestire, sempre di più e sempre meglio, la magia di un evento unico per ambientazione e suggestione.

