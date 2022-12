Incidente stradale a Bruca(Scicli). Morto 46enne

Un motociclista di 46 anni è deceduto lo scorso pomeriggio in un incidente stradale avvenuto in Via Madame Curie a Bruca. A perdere la vita Moreno Frasconi, sciclitano. La vittima era alla guida di una motocicletta Ducati della quale ha perso il controllo, per cause da stabilire, rovinando a terra dopo aver sbattuto contro un palo della luce. Le condizioni sono apparse subito critiche.

Scattato l’allarme è arrivata un’ambulanza del 118 che ha richiesto subito l’intervento dell’elisoccorso. Per il poveretto, che indossava il casco, non c’è stato nulla da fare. Sul posto la Polizia Municipale per stabilire la dinamica. Il corpo è stato restituito alla famiglia dopo la ricognizione cadaverica e il nulla osta del pubblico ministero. Lascia la moglie e due figli.

Salva