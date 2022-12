Scicli. Settantadue dipendenti a contratto a 34 ore settimanali

Dopo anni di estenuante attesa 72 dipendenti del Comune di Scicli potranno sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato per 34 ore settimanali, rispetto alle 36 previsti da contratto.

La notizia dell’imminente sottoscrizione del contratto a 34 ore, ha suscitato l’entusiasmo e l’apprezzamento del Segretario generale della F.P. CGIL di Ragusa, Nunzio Fernandez, del Segretario Aziendale F.P. CGIL, Pietro Assenza e delle RSU Alessio Privitera, Daniela Giacchino, Salvatore Miceli, per essere riusciti a raggiungere un importante obiettivo. Era stato assunto un impegno con i lavoratori del Comune di Scicli che è stato mantenuto.

All’inizio del 2018 erano appena 18 le ore settimanali disponibili, un part-time coincidente con un massiccio esodo dei dipendenti più anziani ereditando una carico di lavoro insostenibile.

In questi anni è stato costantemente pretesa attenzione verso i lavoratori parte time riuscendo ad ottenere alcuni risultati inizialmente non del tutto scontati, dalle 18 ore si passò alle 25, un ulteriore incremento, in verità non del tutto accettato per una sorta di discriminazione tra i lavoratori differenziati nel numero di ore assegnate: cat C e D a 30 ore settimanali, le cat A e B a 25 ore. Questa situazione discriminatoria è stata da sempre contestata con numerose note di dissenso da parte della F.P.CGIL.

“Negli ultimi mesi la svolta, dichiarano congiuntamente il Segretario generale della F.P. CGIL di Ragusa, Nunzio Fernandez, del Segretario Aziendale F.P. CGIL, Pietro Assenza e delle RSU Alessio Privitera, Daniela Giacchino, Salvatore Miceli, dietro le nostre insistenze, l’Amministrazione con due atti deliberativi ha approvato il programma triennale del fabbisogno del personale, portando il personale part-time a 34 ore settimanali e in alcuni specifiche figure, in forza di norme anche in full time.”

Di recente, il consiglio ha provveduto all’approvazione del bilancio di previsione che ha permesso l’adozione degli atti propedeutici alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato a 34 ore. Obiettivo pieno quasi raggiunto, per le rimanente ore (due), già da qualche mese sono in corso trattative.

“Un grazie all’amministrazione, sottolineano i dirigenti sindacali della FP CGIL, un grazie ai lavoratori che hanno pazientato operato in questi anni con pazienza e abnegazione sostituendosi ai numerosi colleghi andati in pensione garantendo in qualità e quantità i servizi alla collettività.

Oggi è il momento di raccogliere i frutti dell’incessante azione sindacale messa in campo in questi ultimi anni.”

Salva