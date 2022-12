A Ragusa “Democrazia alimentare ed economia circolare”

La cooperativa sociale Proxima Ragusa parteciperà, sabato 3 dicembre, al convegno promosso dal Gas Mazzarelli al Centro servizi culturali, in via Diaz a Ragusa, sul tema “Il cambiamento possibile. Democrazia alimentare ed economia circolare”. L’appuntamento prenderà il via alle 10. Sono previste le relazioni di Francesca Varia di Crea Politiche e bioeconomia – Rete rurale nazionali, che parlerà su “Economia relazionale: motore rigenerativo delle comunità”; Valeria Borsellino, dipartimento Scienze agrarie, alimentari e forestali dell’Università degli studi di Palermo che si soffermerà su “Si scrive Reti alimentari alternative, si legge Democrazia alimentare”; Teresa Ciaccio che si occuperà de “I gruppi di acquisto solidale come laboratori di Food democracy: il caso dei Gas siciliani”; Giovanni Dara Guccione, Crea Politiche e Bioeconomia – Rete rurale nazionale, che interverrà su “Filiera corta e il modello agroecologico”. Oltre agli interventi di Letizia Blandino, responsabile pubbliche relazioni della cooperativa sociale Proxima, anche quelli di Cristina Battaglia e Tiziana Dalla Francesca, cuoche a km zen, Lucia Buscema de Il filo di paglia e Alessandra Sutera di Food forest interno. Ci sarà pure la partecipazione di Serena Amato e Sara Antoci dell’Anffas onlus Ragusa. Le conclusioni saranno affidate al prof. Emanuele Schimmenti del Dipartimento Scienze agrarie, alimentari e forestali dell’Università degli studi di Palermo. “E’ un punto di partenza – afferma Blandino di Proxima Ragusa – per conoscere, comprendere e partecipare alla cultura del benessere attraverso sani stili di vita e comportamenti rispettosi dell’ambiente. Noi crediamo sia possibile. E racconteremo la nostra esperienza legata agli orti sociali e alla sartoria sociale, oggi entrambe riunite nell’alveo dell’iniziativa chiamata Arte&Orti, che grosse soddisfazioni continuano a regalarci”.

