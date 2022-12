Fratelli d’Italia Ragusa. Lunedì sera Forum sulla Disabilità

Lunedì 5 dicembre il Circolo di Fratelli d’Italia di Ragusa organizzerà, presso la propria sede in via Archimede n. 185, un incontro tematico sulla Disabilità e sulla tutela delle vulnerabilità per discutere con iscritti e simpatizzanti sulle problematiche che incontrano quotidianamente i soggetti diversamente abili e sugli interventi che occorrebbe predisporre per rendere la nostra città più attenta alle loro esigenze ed ai loro bisogni.

L’incontro trae spunto dall’imminente ricorrenza del 3 dicembre in cui viene celebrata la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita nel 1992 con la Risoluzione n. 47/3 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con lo scopo di aumentare la consapevolezza verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità e l’impegno per garantire la dignità, i diritti e il benessere delle persone con disabilità.

Da parte di Fratelli d’Italia vi è la consapevolezza che questa giornata non debba servire soltanto per lanciare i soliti buoni propositi, ma debba piuttosto costituire l’occasione per creare le basi per una Città più attenta ai bisogni di tutti e per fare questo occorre una politica di organizzazione e programmazione che consenta di eliminare le barriere fisiche, mentali, culturali e sociali, che impediscono il miglioramento dei servizi in favore dei disabili.

