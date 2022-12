Carnevale di Scicli 2023. Fervono i preparativi

Dopo due anni di stop forzato, finalmente quest’anno a Scicli si tornerà a respirare l’aria festante del Carnevale.

Lo storico Carnevale sciclitano rivedrà la luce dal 18 al 21 Febbraio 2023, grazie all’Associazione Prismart che già da mesi lavora alacremente alla sua organizzazione.

Intanto lo scorso 30 Novembre, presso la Casa delle Culture si è tenuto un incontro pubblico, molto partecipato, che ha visto la presenza di numerosi interessati, tra cui ludoteche, scuole, associazioni e organizzazioni che a vario titolo hanno contribuito con le loro idee ad arricchire il nuovo programma.

Molte sono le novità in programma annunciate da Prismart, ma tante le attività tradizionali che saranno confermate, come le parate, i giochi in strada e gli spettacoli serali.

Nelle prossime settimane l’organizzazione svelerà le novità per l’edizione 2023 e lancerà la nuova grafica.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della manifestazione, carnevalediscicli.it oltre ai canali social.

