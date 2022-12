D’Asta. Prescrizioni dehors a Ragusa in scadenza. E dopo il 31 dicembre?

“Oggi è il 1° dicembre. E non si ha ancora notizia su come gli operatori commerciali le cui attività insistono nel centro storico superiore piuttosto che a Ibla o a Marina, dovrebbero muoversi con riferimento ai dehors. Chiediamo all’Amministrazione comunale di attivarsi e di fornire una indicazione rapida anche perché, se qualcosa cambierà a partire dal 1° gennaio, è chiaro che non potrà essere comunicato con una settimana di anticipo in quanto, di fatto, inficerebbe la programmazione degli imprenditori che hanno investito in questo settore”. Lo rileva il consigliere comunale Mario D’Asta che ha presentato, in proposito, una interrogazione comunale evidenziando l’urgenza di fare presto a definire una risposta operativa per i numerosi addetti ai lavori che devono avere il tempo necessario per organizzarsi. “La scadenza delle attuali prescrizioni – continua D’Asta – è prevista per il 31 dicembre. Qualcosa, dal 1° gennaio, dovrà dunque accadere. E c’è la necessità di capire in tempi rapidi che cosa. Non si può continuare ancora a prendere sottogamba la questione. Ritengo che l’Amministrazione comunale dovrà indicare in che modo bisognerà muoversi sul piano operativo. Più operatori commerciali, infatti, mi hanno contattato esprimendo il proprio disagio in proposito. Disagio che faccio mio e che giro alla Giunta municipale affinché, finalmente, possa in qualche modo attivarsi. Altrimenti, il tutto rischia di risolversi in un antipatico modo di mettere il bastone tra le ruote, e immagino che non sia questo l’intento del sindaco Cassì e dell’assessore allo Sviluppo economico Licitra, a chi lavora tra mille difficoltà”.

