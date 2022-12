Chiavola (PD Ragusa). Da social sentinel a pronto intervento

“Nei miei emendamenti l’avevo chiamato Social sentinel, l’amministrazione comunale ha scelto un più prosaico Pronto intervento sociale. Ma il senso era lo stesso. Resta, però, il fatto che, ancora una volta, la maggioranza dell’Amministrazione Cassì bocciava (quando aveva i numeri, perché oggi non li ha più) le idee dell’opposizione per poi, come stiamo vedendo in questo caso, farle proprie”. E’ quanto afferma il capogruppo del Pd al Consiglio comunale Mario Chiavola che si riferisce all’ultimo provvedimento in tema di servizi sociali adottato da palazzo dell’Aquila e finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. “Un provvedimento assolutamente meritevole di considerazione – chiarisce Chiavola – ma proprio perché è molto simile a quello che, per quattro anni, nelle varie sessioni di bilancio, ho presentato come emendamento e che tutte le volte è stato ritenuto non valido mentre ora l’Amministrazione comunale l’ha adottato con un nome differente anche se l’idea forza è la stessa. Invero, nella proposta da me lanciata si parlava anche di verificare con attenzione il fenomeno legato alla problematica della solitudine tra i giovani, tra gli adulti e tra gli anziani, fenomeno che non sempre viene posto al centro dell’interesse nella maniera più opportuna anche perché, evidentemente, difficile da percepire. Quindi, auspico almeno che Cassì abbia l’onestà intellettuale di ammettere che questa proposta più volte lanciata da un consigliere di opposizione sia stata in qualche modo meritevole d’interesse. Proprio perché l’interesse della maggior parte delle opposizioni è quello di contribuire a fare crescere la città sotto tutti i punti di vista. Basta, del resto, leggere gli atti per verificare la fondatezza delle cose che sto dicendo. Per il resto, ci accorgiamo che c’è chi vuole nascondere il sole con la rete. E questo diventa un vero peccato per le occasioni di crescita, anche politica, pur nella diversità dei ruoli, che risultano a questo punto essere mancate”.

