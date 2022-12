Riqualificazione Ragusa Ibla. Commissione approva progetti

“La Commissione Centri Storici ha approvato il progetto di riqualificazione di Piazza Marini, la cosiddetta “Piazza Scuole” di Ragusa Ibla, assai cara a tutti i residenti del centro barocco che qui sono letteralmente cresciuti. L’area, oggi in pendenza e danneggiata dalle radici degli alberi, sarà in piano, con accessi da una nuova scala e da rampe laterali. Il verde, riqualificato, offrirà una maggiore ombreggiatura, abbracciando l’accesso all’edificio scolastico.

L’intervento, già inserito nel Piano di spesa 2020 della Legge speciale 61/81, la cosiddetta “Legge su Ibla”, ha un valore di circa 200.000 €.

Nel corso della stessa seduta, la Commissione ha approvato anche l’inserimento nel Piano di spesa 2021, sezione “Riqualificazione urbana”, della realizzazione di una scala tra via Giusti e corso Don Minzoni nei pressi della stazione dei Carabinieri, andando a creare un collegamento tra le due aree. Previsti inoltre più di 350.000 € per interventi di manutenzione, a cui si aggiungono circa 22.000 € per la manutenzione del verde e 60.000 € per interventi straordinari alle reti di sottosuolo di Ibla. Pari a circa 45.000 € i fondi destinati anche in questo Piano per manifestazioni ed eventi.

Ultima voce relativa agli incentivi per attività economiche a Ibla, così come previsto dalle finalità della Legge: lo stanziamento previsto nel Piano spesa 2021 è pari a 287.000 €; mentre è in corso di scorrimento la graduatoria relativa ai piani 2019-2020, con il pagamento di incentivi complessivamente pari a 295.000 € per 7 attività economiche”.

