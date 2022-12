Ragusa. Avviati i lavori di riqualificazione energetica

“Sono oltre 160 le strade, urbane e nelle contrade di Ragusa – ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì – interessate dal 3° stralcio dei lavori di riqualificazione energetica che hanno preso avvio in questi giorni.

Gli interventi, che prevedono la sostituzione di pali e corpi illuminanti, miglioreranno decoro e sicurezza del nostro vasto territorio, oltre a consentire un bel risparmio in termini di costi energetici, aspetto ogni giorno più attuale.

Con un altro appalto, da 300.000 €, si procederà anche all’installazione di nuovi pali in zone oggi sprovviste”.

“Ovviamente mancheranno delle strade meritevoli di uguali interventi – ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici Gianni Giuffrida – ovviamente non si può pensare di rifare tutta l’illuminazione della città in un solo momento, ma credo di poter dire che siamo di fronte a un intervento strutturale di grande portata, che migliorerà sensibilmente la qualità di vita di migliaia di famiglie”.

