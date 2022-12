Modica. Finanziati due progetti per Asili nido

Con i fondi del PNRR sono stati finanziati al Comune di Modica due progetti per la messa in sicurezza e la realizzazione di strutture da destinare agli Asili nido, nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza. Grazie a questi fondi – ha dichiarato il Commissario Straordinario si potranno realizzare nuove strutture dedicate all’infanzia e ristrutturare quelle già esistenti. A Modica sono due i progetti andati a buon fine, il primo, per un importo pari a € 1.080.000, servirà per la costruzione del nuovo Asilo Don Minzoni appartenente al Circolo Didattico Piano Gesù, il secondo per un importo di 345.800 € per la ristrutturazione dell’edificio che attualmente ospita la scuola dell’infanzia Gianforma Margione a Frigintini. Tutti due i progetti erano stati ammessi con riserva e poi confermati. “Desidero ringraziare l’amministrazione comunale uscente – ha dichiarato il Commissario Straordinario, Domenica Ficano – che ha presentato i progetti per l’acquisizione dei fondi di queste due importanti opere, e l’ing. Paolino che ha seguito tutto l’iter per avere il finanziamento. Sono felice di aver contribuito a ottenere i finanziamenti di queste due opere di fondamentale importanza per la Città.

