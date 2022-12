Venerdì nuovo momento formativo promosso da Anc Ragusa

Il nuovo registro dei titolari effettivi e le Sos (Segnalazioni operazioni sospette) in tempi di Covid-19. E’ questo il tema del nuovo momento di formazione promosso da Anc Ragusa in programma domani, alla sala Avis, nel capoluogo ibleo, dalle 15 alle 18. Dopo l’apertura dei lavori e i saluti istituzionali del presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, e del presidente Odcec, Maurizio Attinelli, ci sarà la relazione della dottoressa Giuseppina Spanò. In primo piano, le casistiche d’individuazione della figura del titolare effettivo, utili per coadiuvare gli amministratori delle società di capitali, delle persone giuridiche private, tenuti alla comunicazione dei registri delle imprese; un focus sulle disposizioni operative dettate per la prima formazione del Registro dei titolari effettivi; gli adempimenti antiriciclaggio per gli studi dei commercialisti ed esperti contabili; le casistiche più frequenti analizzate dalla Uif, per indirizzare i professionisti all’individuazione delle situazioni a rischio, alla luce dei cambiamenti avvenuti nei settori economici e nelle compagini societarie, a seguito della pandemia da Covid-19. “Continua la nostra azione di formazione – afferma il presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino – con temi riguardanti la stretta attualità e che meritano di essere approfonditi con dovizia di particolari da parte di tutti i professionisti che operano nel nostro ambito”.

