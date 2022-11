Il rum (politico) cubano, incluso nel Patrimonio dell’Umanità

Il Comitato Intergovernativo per il Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco), ha approvato nella capitale marocchina, Rabat (nonostante la raccomandazione sfavorevole del comitato di valutazione ) l’inclusione della conoscenza dei maestri del rum cubano nella lista Patrimonio dell’Umanità. Nel motivare la proposta, la rappresentanza della nazione caraibica davanti all’Unesco ha spiegato che queste conoscenze e tecniche raccolgono tradizioni di oltre 150 anni, legate all’industria cubana dello zucchero. Ha sottolineato che questi insegnanti hanno trasmesso conoscenze, esperienze e innovazioni nel corso di otto generazioni e che grazie alla loro sensibilità e impegno per la cultura di questa bevanda, questi insegnanti garantiscano “la custodia della fabbricazione del rum cubano e consentano che sia un prodotto culturale, al di là della sua natura commerciale”. Alla presentazione della proposta davanti al Comitato intergovernativo hanno partecipato i primi maestri di rum Juan Carlos González e César Martí, che hanno ringraziato la saggezza dei primi maestri in quest’arte, che dalla fine del XIX secolo sono stati in grado di creare, conservare, arricchire e trasmettere questo patrimonio culturale. Il Cuban Rum Masters Movement attualmente raggruppa cinque uomini e nove donne. Secondo i media internazionali, oltre ai primi due docenti (considerati tali per capacità e esperienza) ci sono altri sette docenti. La proposta ha anche ricevuto il sostegno di nazioni come Brasile, Marocco, Burkina Faso, Vietnam, Arabia Saudita, Panama, Paraguay, Etiopia, Uzbekistan e Bangladesh. Durante la sessione odierna, a far compagnia al rum cubano anche il piatto raengmyon (Corea del Nord), la danza teatrale talchum (Corea del Sud) e la danza furyu-odori (Giappone) tutti inseriti nel patrimonio immateriale dell’umanità. Il Comitato intergovernativo composto da 24 Stati membri, giunto alla 17a sessione di lavoro, ha esaminato in totale 56 candidature.

