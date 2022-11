Causa i danni causati dal maltempo di ieri alle cabine elettriche di Pizzo San Mauro e Calorio, tenuto conto che ancora l’Enel non ha effettuato le dovute riparazioni e che di conseguenza manca l’acqua in tutto il paese quindi non è possibile garantire alcun servizio idrico ha disposto per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Salva