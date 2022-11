Premio Cambiamenti. Una delegazione della Cna iblea a Palermo

Anche quest’anno la Cna territoriale di Ragusa ha partecipato all’evento regionale Cna Cambiamenti, premio al pensiero innovativo delle nuove imprese italiane, giunto alla sesta edizione. L’appuntamento si è tenuto a Palermo alla presenza dei massimi vertici siciliani della confederazione. Sedici le imprese finaliste. La provincia di Ragusa era presente con due imprese: Sand rappresentata da Filippo Nisi, specializzata nella produzione di bio dermocosmetici Bionidis; e Innova con Ciro Lambro che opera nel campo di soluzioni tecnologicamente avanzate, smart, sostenibili e innovative. Quest’ultima ha ricevuto la menzione per l’innovazione tecnologica. La cerimonia di premiazione, tenutasi nella sala convegni Ircac di Palermo, ha visto premiare la start up Healthcare tecnology lab di Catania impegnata nella realizzazione di un progetto tecnologico al servizio della salute. La Cna territoriale di Ragusa era rappresentata da Giampaolo Roccuzzo, presidente regionale Giovani imprenditori, e da Laura Lissandrello, responsabile progetti speciali. “Ancora una volta – sottolineano il presidente e il segretario di Cna territoriale Ragusa, rispettivamente Giuseppe Santocono e Carmelo Caccamo – le imprese della nostra area provinciale sono riuscite a mettersi in evidenza dando prova della loro capacità di guardare al futuro e di vincere le sfide sempre più importanti che il mondo di oggi ci pone innanzi. Parliamo di un territorio, il nostro, che, pur a fronte di avversità di vario tipo, riesce, per fortuna, a contare su una classe imprenditoriale sempre più all’altezza della situazione. Certo, questo non deve fare esimere la politica dall’individuare tutte quelle risposte che si rendono necessarie e che consentirebbero di fare risaltare ancora di più tutte quelle positive caratteristiche imprenditoriali su cui possiamo contare”.

