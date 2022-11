Monterosso. Grossi disagi per forte vento e intense piogge

Una pioggia intensa ed un fortissimo vento ha colpito per tutta la giornata di oggi il territorio monterossano come del resto tutta la provincia.

Grossi rami d’albero staccatisi dal loro fusto si sono riversati in strada ( vedi foto) creando non pochi problemi . Sono dovuti intervenenti gli uomini della Protezione Civile Rangers Europa di Monterosso che hanno messo in sicurezza tutta la zona. Per non parlare di tanti altri “ oggetti” dai più svariati sballottati nelle strade e piazze del centro abitato dalle forte raffiche di vento. In mattinata sempre causa il maltempo si sono creati dei seri inconvenienti alle cabine elettriche degli impianti di rilancio dell’acqua di Pizzo S. Mauro e Calorio. Di conseguenza il sindaco ha informato la cittadinanza che l’erogazione dell’acqua verrà sospesa dalle 13 e fino al ripristino della funzionalità delle suddette

cabine da parte dell’Enel. Alla richiesta insistente dei cittadini di quando riprenderà l’erogazione dell’acqua da parte dell’Amministrazione comunale è stato riferito con un comunicato sui social : “ Per quanto riguarda il problema acqua si ha seri dubbi che venga risolto stasera, in quanto Enel ha centinaia di interventi da fare, noi, precisamente l’ufficio ( che ringrazio) abbiamo costantemente telefonato, ora dopo ora, la risposta è sempre la stessa appena possibile procediamo. Quindi ho seri dubbi per il ripristino entro stasera . Si sta tra l’altro provvedendo ad avere una risposta certa, anche perché la mancanza di acqua ha delle ripercussioni su altri servizi. Speriamo che si risolva, altrimenti dopo aver avuto risposte certe sarete avvisati sullo stato di fatto”.

Molti cittadini sono convinti che gli interventi dell’Enel saranno parecchi ma non si può lasciare un’intera comunità con tanti anziani, cittadini probabilmente sprovvisti di recipienti, totalmente senza acqua. Probabilmente un interveto dell’amministrazione col Prefetto potrebbe aiutare l’enel a verificare meglio le priorità.

Si è a conoscenza che a causa di questi numerosi disservizi elettrici sono in arrivo una decina di Tir di Enel con gruppi elettrogeni da distribuire in tutta la provincia . Ci si augura che entro domani tutto ritornerà nella normalità.

Salva