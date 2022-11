Conferenza di Scollo su patrimonio architettonico a Monterosso

Molto riuscita e partecipata la conferenza dello storico e studioso professore Giuseppe Scollo sul patrimonio architettonico a Monterosso svoltasi nei locali della sala del Circolo di Conversazione in piazza San Giovanni. Ha preso subito la parola il presidente del circolo professore Salvatore Garofalo che dopo avere dato i saluti a tutti gli intervenuti ha voluto mettere in evidenza la prestigiosità culturale del Circolo. È poi intervenuto il dottore Santi Benincasa, medico, che ha parlato dell’importanza del valore della cultura nei suoi vari aspetti. Il professore e storico Giuseppe Scollo , autore di vari libri, ha poi iniziato ad illustrare le caratteristiche dell’importante sito archeologico delle Grotte dei Santi. Oltre alle tombe scavate nella roccia e all’immagine del crocefisso, lo studioso ha fatto notare la presenza di un recinto in questo sito con delle lastre sporgenti per impedire ai lupi ed altri animali di saltare dentro l’ovile ed in altre grotte, poco distanti, che fungevano una da battistero e l’altra da chiesa entrambi del rito bizantino. Poi si è passati ad illustrare gli stili dei diversi edifici architettonici del paese. Infatti nel borgo ibleo sono presenti vari edifici di stile barocco, alcuni di stile neoclassico, alcuni di stile neogotico e molti altri di stile liberty. Con dovizia di particolari per ciascun edificio lo studioso Scollo ha illustrato le trasformazioni ed anche gli scempi subiti nel recente passato per la mania del nuovo. Ha elencato anche le maestranze che fino agli anni 50 del secolo scorso hanno dato vita a molti di questi edifici presenti in paese mettendo in evidenza anche la loro bravura nel realizzare le ricche decorazioni presenti . Segno questo che in paese in quel periodo c’era una grande vitalità economica oltre che artistica , caratteristiche che, secondo Scollo, oggi purtroppo mancano. In chiusura della conversazione lo storico Giuseppe Scollo ha ribadito che scopo di questa conferenza è stato quello di sensibilizzare la cittadinanza su questo importante patrimonio , non indifferente , che bisogna non solo saperlo custodire ma anche valorizzare ai fini turistici .

