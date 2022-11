Calcio, Serie D. Brutta domenica per il Ragusa col Trapani

Ragusa-Trapani 1-5:

RETI: 37’ Carboni, 44’ Romano ; 50’ Cangemi, 61′ Varela, 70′ e 72′ Merkaj

RAGUSA: Busà; Falla (46′ Messina), Ferretti (76′ Marfella), D. Strumbo; Vitelli, Meola, Valenca, Grasso (51′ Varela), Cacciola; Catalano, Randis. All. Raciti.

TRAPANI: Summa; Soprano, Gonzalez, Carboni (62′ De Pace); Cellamare (62′ Oddo), Marigosu (77′ Matese), Cangemi (71′ Civilleri), Kosovan, Romano; Mascari, Musso (71′ Merkaj). All. Monticciolo.

ARBITRO: Albano di Venezia

NOTE: Espulsi: al 1′ Cacciola e Mascari per reciproche scorrettezze; al 28′ Randis per doppia ammonizione; al 35′ Raciti per proteste

Meteorologicamente era una giornata brutta. Per il Ragusa lo è stata doppiamente perchè il Trapani, all’Aldo Campo, ha fatto grandinare pallone nella porta di Busà. La gara è stata condizionata anche dalla cattiva giornata dell’arbitro che già al 1′, a seguito di una rissa in campo, per un fallo inutile, ha spedito negli spogliatori Cacciola e Mascari. I cartellini rossi, insomma, hanno abbondato visto che intorno alla mezzora il Sig. Albano ha mandato sotto la doccia anche l’attaccante ragusano Randis per doppia ammonizione e al 35′ l’allenatore Raciti. Gli ospiti, alla luce di queste espulsioni, prendono coraggio e con Kosovan colpiscono il montante, poi a 8′ dalla fine su calcio d’angolo di Marigosu, Carboni svetta di testa e insacca. Nel finale arriva il raddoppio con un tiro-cross di Romano che beffa Busà. Dopo il thè caldo, le squadre tornano in campo e il Trapani trova il terzo gol con Cangemi dopo appena 5′. Il Ragusa prova a riaprire il match con la rete di testa di Varela, sfruttando l’imprecisione di Soprano. Il gol degli iblei, però, non porta alla reazione voluta. Monticciolo mette in campo Merkaj che sfrutta al massimo i minuti in campo. Doppietta per lui in pochissimo tempo, a seguito di azioni singole che lo hanno portato alle prime reti con la maglia granata. Per il Ragusa è notte fonda e con tanto da meditare. Una squadra matura non può cadere nella rete delle proteste e dovrebbe mantenere i nervi saldi. Gli azzurri hanno pagato a caro prezzo ma hanno tutti i mezzi per riprendere la marcia.

RISULTATI DELLA 13^ GIORNATA

Catania-Acireale: 1-0

Sant’Agata-Castrovillari: 3-1

Licata-R. Aversa: 2-1

Locri-Canicattì: 3-1

Paternò-Citanova: 1-3

Rgausa-Trapani:1-5

San-Luca-S.M Cilento: 2-2

Mariglianese-Lamezia: rinviata

Vibonese-Sancataldese: 1-1

CLASSIFICA

Catania 35

Vibonese 22

Lamezia 22*

Locri 22*

Sant’Agata 21

Ragusa 20

Licata 19

Castrovillari 18

Trapani 18

San Luca 16

Real Aversa 15*

Santa M. Cilento 14

Sancataldese 13

Paternò 13

Canicattì 12*

Cittanova 12

Acireale 12

Mariglianese**

** 2 partite in meno

*Una partita in meno