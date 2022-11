Calcio, Eccellenza. Modica prevale sull’Ispica in “zona Cesarini

Se volessimo utilizzare una vecchia formula calcistica, potremmo dire che al “Comunale” di Pozzallo il Modica ha battuto la Virtus Ispica in “zona Cesarini”. C’è voluto, infatti, un gol al 90” di Prezzabile per vincere una partita difficile contro un avversario assolutamente non arrendevole. Una rete che consente ai ragazzi di Giancarlo Betta di alla fare la serie positiva ma che spezza la speranza dei padroni di casa di fare punta con una delle corazzate della categoria.

RISULTATI 12^ GIORNATA

Comiso – Jonica 1 – 1

Taormina. – S.Croce 1 – 1

Leonzio – Palazzolo 3 – 0

Virtus Ispica – Modica. 0 – 1

Mazzarrone – Nebros 2 – 0

Nuova Igea – Real Siracusa 5 – 3

Rocca Acquadolcese Milazzo 2 – 0

CLASSIFICA

Nuova Igea 28

Modica 26

Taormina. 25

Rocca Acquadolcese 24

Leonzio 20

Nebros. 19

Siracusa 17

Jonica 16

Real Siracusa, Mazzarrone e Santa Croce 15

Comiso 11

Milazzo 10

Virtus Ispica 9

Palazzolo 6

Acicatena 4

Salva