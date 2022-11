Volley. La Logos Ardens Comiso sconfitta contro lo Zafferana

Sconfitta casalinga della Logos Ardens Comiso di Volley femminile contro lo Zafferana. La squadra allenata da Giacomo Tandurella è stata battuta per 3-0 (parziali: 18 – 25; 16 – 25; 17 – 25). “La squadra avversaria era nettamente superiore e ha vinto con merito – ha commentato il dirigente Salvatore Cosentino – ha pesato l’assenza di Denise Iapichino, ma le ragazze hanno lottato con grinta e caparbietà e nulla hanno potuto contro la squadra avversaria che è una delle più titolate e candidate al salto di categoria. Nel prossime partite affronteremo squadre alla nostra portata e dobbiamo fare di tutto per conquistare punti importanti per la nostra classifica “.

