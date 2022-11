Emergenza elettrica: sei squadre ENEL in arrivo in provincia

Sei squadre ENEL sono in arrivo nelle prossime ore in provincia di Ragusa per risolvere l’emergenza approvvigionamento energetico che circa 3 mila utenti stanno vivendo in queste ore a causa del maltempo. Sono tantissime le segnalazioni arrivate, attraverso i centralini, di guasti alla rete elettrica soprattutto nei territori modicano e pozzallese. Così tante che è impossibile esaudirle tutte con gli uomini a disposizione e, quindi, l’Onorevole Ignazio Abbate ha contattato questa mattina Stefano Terrana, dirigente regionale ENEL, che ha precettato ben sei squadre provenienti da altre province per raggiungere il territorio ibleo e lavorare sui guasti. “Ringrazio il dott. Terrana per l’interessamento mostrato. I disagi per migliaia di utenti sono cominciati nella mattinata di sabato e continuano ancora ora. Intere strade isolate, senza energia elettrica da oltre 24 ore. In alcuni casi è precluso anche l’approvvigionamento idrico. Purtroppo, visto il perdurare del maltempo, non sarà facile per i tecnici lavorare per riparare i guasti. Mi dispiace moltissimo per i disagi che stanno vivendo i cittadini e terrò in costante aggiornamento il responsabile ENEL affinchè i tempi di ripristino si velocizzino il più possibile”:

