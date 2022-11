Maltempo, messa in ginocchio quasi tutta la provincia iblea

Ieri a causa delle insistenti pioggie è stata registrata la più alta concentrazione di acqua Pozzallo con 96 millimetri. Oggi il problema principale in provincia di Ragusa dovrebbe essere il vento: Ragusa, Modica, Scicli e Ispica potrebbero essere spazzate da folate attorno ai 100 chilometri orari, soprattutto tra l’ora di pranzo e il pomeriggio. Il presidente della Regione, Schifani, nel frattempo, ha inserito anche Vittoria tra i Comuni in stato di crisi ed emergenza.

Ieri a causare i problemi maggiori è stata l’acqua con un vero e proprio fiume che ha portato via tutto a Marina di Ragusa e con gravi disagi alle abitazioni provocato dal torrente di fango e detriti che si è creato nella cavuzza di San Guglielmo a Scicli: sempre a Ragusa, in Prefettura, è stata attivata l’unità operativa di monitoraggio con quattro squadre di Protezione civile pronte a intervenire oltre al personale della polizia municipale e dei vigili del fuoco e a diversi gruppi di volontari. A Santa Croce Camerina e a Chiaramonte Gulfi le scuole sono state chiuse. Oggi Il sindaco di Scicli, Marino, ha firmato ordinanza con cui chiude precauzionalmente il cimitero e la Villa Penna, dove era prevista una mostra dedicata a Pasolini. Non si terrà la sfilata nel centro storico della banda. Cimitero e villa comunale chiusi anche a Ispica, Vittoria e Acate.

