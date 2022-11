Modica, operato il piccolo Giuseppe. “Tutto è andato bene”

E’ stato operato a Pisa all’Ospedale Cisanello Giuseppe Galfo, il 13enne anni affetto da un osteosarcoma osteoblastico. L’aggravarsi delle sue condizioni non ha permesso il suo ricovero a Vienna. “L’intervento si è concluso ed è andato bene , si attende il decorso post operatorio – scrive in un post la mamma Chiara Cartier -. Grazie a tutti per le vostre preghiere”.

Le condizioni di salute del ragazzino erano molto precarie, ha avuto diverse recidive e poi la malattia, che lo ha costretto a letto da circa un anno, si era spostata al bacino destro. Nel frattempo è stato sottoposto a diversi cicli di chemioterapia e 4 interventi chirurgici, assumendo svariati farmaci per la terapia del dolore, ma la malattia cresce ancora.

