Fine settimana soddisfacente per le compagini del Modica Airone

Buon fine settimana per i giovani del Modica Airone, le compagini hanno registrato due vittorie ed una gara rinviata a causa mal tempo, situazione registrata domenica mattina in tutta la provincia di Ragusa ma che non ha impedito agli Allievi Under 17 di scendere in campo contro i Ragusa Boys.

La prima sfida è andata in scena Sabato pomeriggio con i la vittoria dei Giovanissimi Under 14 Squadra B allenata da mister Bellio. Nella sfida casalinga contro Santa Croce i rossoblu si sono imposti per 4-2 centrando una vittoria dopo una gara combattuta in cui si è messa in mostra un’ottima prova di squadra. A segno, con una tripletta, Sudano prima della firma di Di Tommasi.

Nelle gare della Domenica rinviata la sfida tra Modica Airone e Atletico Vittoria per i Giovanissimi Under 14 allenati da mister Carmelo Giannone. Dopo una lunga piaggia l’arbitro ha decretato che il campo risulta inagibile e quindi tutto da rifare in una gara di recupero che verrà quindi sistemata in un calendario futuro.

Situazione analoga per gli Allievi Under 17 che hanno seriamente rischiato di non scendere in campo contro i Ragusa Boys a causa della pioggia che incessante si è abbattuta sul Biazzo di Ragusa. L’arbitro, inizialmente indirizzato verso il rinvio della gara, ha deciso di far disputare il match alla prima schiarita. Il risultato finale è di 10-2 per i ragazzi guidati da Walter Buccheri. Il primo tempo vedere una gara difficile per i rossoblu che non trovano spazi, un lancio di Rustemaj trova pronto Spadaro a buttare in rete il gol del vantaggio. Nei minuti di recupero c’è tempo per il gol di Marsilio arrivato su angolo di Assenza e per il gol di Yusuwa di testa su punizione di Lania. Nella ripresa il 4-0 arriva con un rigore di Marsilio, quindi doppiette anche per Yusuwa e Spadaro. Sul taccuino anche Calabrese per il 7-0 che poi si regalerà la gioia della doppietta. Quindi il gol di Brafa e la tripletta di Yusuwa completano i 10 gol modicani tra i due ragusani.

Salva