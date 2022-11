Monterosso Almo. Per una caduta albero interrotta la ex SP 100.

Causa le piogge ed il forte vento di queste ore nel tardo pomeriggio di oggi si è abbattuto sulla carreggiata della ex SP 100, all’altezza di contrada Tre Ponti, un grosso albero interrompendo la viabilità per qualche ora. Sono immediatamente intervenuti gli uomini dei Rangers Europa della Protezione Civile che muniti di motoseghe hanno sezionato l’albero per mettere in sicurezza la strada. È dovuto intervenire anche un mezzo munito di carrello elevatore della ditta Almo Elettrica di Monterosso

per tagliare le fronde delle parti alte degli alberi che si rendevano pericolose per la sicurezza della viabilità stradale . Si è dovuto lavorare anche sotto la pioggia . Nella prima serata è stato ripristinato il traffico veicolare e messa in sicurezza la zona. Nella foto alcuni momenti dell’intervento dei sei uomini della protezione civile Rangers Europa .

Salva