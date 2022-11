Vittoria. Consiglio approva consulta su sicurezza stradale

Approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Vittoria la Consulta sulla sicurezza stradale, la prima in provincia di Ragusa.

L’atto è stata votato ieri durante i lavori d’aula ed è stato proposto dal Sindaco e dalla giunta municipale e illustrato dal Consigliere con delega ai progetti educativi sulla sicurezza stradale, Fabio Prelati. La Consulta, si pone come obbiettivo quello di mettere insieme tutti gli enti pubblici e privati che a vario titolo sono coinvolti in questa importante tematica. “Certamente, tale Consulta, non potrà eliminare il tragico fenomeno degli incidenti stradali,- commenta Fabio Prelati- ma potrà essere di grande aiuto soprattutto per la promozione di iniziative e progetti culturali rivolti ai giovani. La sicurezza dei nostri ragazzi è una priorità e lo è per la comunità intera. Tutto ciò che è possibile fare va fatto, anche attraverso organismi consultivi e opportune attività di sensibilizzazione. Il 22 novembre scorso si è celebrata la Giornata internazionale per le vittime della strada e l’aver dato questo piccolo, ma importante, segnale gratifica l’Amministrazione Comunale e l’intero Consiglio. A breve verrà emanato un avviso pubblico per raccogliere le adesioni da parte dei vari enti e associazioni a far parte della Consulta. Ringrazio il Sindaco per la fiducia accordatami, il Dirigente, Giorgio La Malfa e i colleghi consiglieri per aver raggiunto, tutti insieme, questo traguardo”- ha concluso il Consigliere Comunale con delega ai progetti sulla sicurezza stradale, Fabio Prelati.

Salva