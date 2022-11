Pozzallo. Via Arno lavori di mitigazione rischio idrogeologico

Sono stati consegnati i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico della zona di via dell’Arno.

La ditta assegnataria è la Penta Costruzioni e Servizi di Alcamo (TP) che ha presentato un ribasso del 30,33%.

L’area oggetto di intervento interessa principalmente la piazza Sacerdote Gugliotta, parte di viale Papa Giovanni XXIII, via Alfieri, via Galilei, Via Rapisardi e via Canada.

L’iter consiste nella realizzazione di una vasca di laminazione (deposito) e di condotte supplementari che mirano a ridurre la portata idrica per limitare al massimo gli allagamenti in caso di piogge abbondanti.

I lavori finanziati dal Governo Nazionale, per un importo di 1 milione di euro, avranno una durata di 180 giorni.

E’ allo studio un piano del traffico auto-veicolare, essendo la zona oggetto dell’intervento un punto nevralgico della città.

Il nuovo piano della viabilità sarà reso noto nei prossimi giorni.

Purtroppo saranno inevitabili disservizi e criticità, ma l’obiettivo è quello di vivere nel prossimo futuro in una Città più sicura.

